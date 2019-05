USR Arad, bilanțul votului: procente triple față de parlamentarele din 2016

ARAD. USR și Plus, organizațiile din Arad, au organizat o conferință de presă în care au prezentat rezultatele alegerilor europarlamentare din 26 mai. Considerați ca principalii câștigători ai alegerilor, deși au ieșit pe locul secund, liderii USR și Plus Arad consideră că prin votul dat pe 26 mai „se începe primăvara revoluției politice românești”.

Despre vot și încredere

„Am ținut foarte mult să avem o conferință de presă a Alianței 2020 USR-Plus Arad, doar după ce avem rezultatele finale. Suntem mulțumiți și vrem să mulțumim arădenilor, tuturor celor care ne-au acordat încrederea. Este un rezultat foarte bun. Îi vom reprezenta cu demnitate în Parlamentul European și acest scor bun obținut atât în municipiul Arad cât și în județ ne dă încredere că ceea ce va urma, următoarele alegeri – în principal cele locale, vom putea să fim o voce importantă în administrația locală și județeană. Vom avea candidați pregătiți și competenți. Suntem convinși că și arădenii își doresc un județ unde fără hoție am putea ajunge departe și asta vom propune noi în perioada ce urmează”, a punctat Vlad Botoș – președintele USR Arad, viitor europarlamentar.

Organizațiile locale au făcut diferența

În cadrul analizei pragmatice făcute de Vlad Botoș, concluzia a fost că „acolo unde am avut organizații locale s-a văzut diferența”. „Filialele locale și grupurile de inițiativă locală ne-au adus rezultate foarte bune. Unde nu am avut decât reprezentanți în secțiile de votare, am obținut scoruri mai slabe. Cifrele arată: 34 filiale locale – media 23,3%, 44 localități fără filiale locale – medie – 9,7%. Acestea sunt cifrele brute, fără niciun fel de redistribuiri. Față de alegerile parlamentare din 2016 am crescut de aproape 4 ori în județul Arad, de la 9755 voturi la Camera Deputaților, am ajuns la aproape 35 de mii, în procente de la 7,1% la 19,3%. Sunt rezultate foarte bune, care însă nu au venit de peste noapte. E rezultatul faptului că am fost zi de zi în stradă, zi de zi în județ, am vorbit cu oamenii, ne-am prezentat obiectivele, am venit cu un plan concret”, a mai specificat Vlad Botoș.

Analiza pe municipiu

„Românii și România a făcut istorie. Suntem un exemplu de luptă pentru valorile democratice. Oamenii ne-au susținut și au ieșit în număr foarte mare la vot. La nivel de municipiu, numărul de voturi obținut de USR s-a triplat față de cel obținut la parlamentare. Procentual am crescut de la 12,7 în 2016 la 26,7% acum. Am câștigat multe secții de votare și chiar și cartiere. Trebuie să luăm în calcul că municipiul Arad e un fief PNL, de aceea lupta a fost mult mai grea decât în alte părți. Mulțumim pentru încrederea acordată și tuturor voluntarilor din stradă care ne-au ajutat. Nu vom dezamăgi, la alegerile locale ne vom bate cu șanse de 50% la Primăria Municipiului Arad”, a punctat și deputatul Sergiu Vlad – președintele Organizației Municipale USR Arad.

Viorela Pantiș, reprezentata Plus Arad, a vorbit la rândul său despre votul de încredere dat de arădeni și a subliniat că „așa cum în ultimele luni am reușit să creștem în mod spectaculos cu oameni noi, tot așa cred că vom reuși să continuăm și pe viitor”.

Val de adeziuni

În ceea ce privește trendul ascendent al USR și Plus din această perioadă, Vlad Botoș a confirmat că și la Arad există un aflux de adeziuni. Aproximativ 250 de arădeni și-au exprimat deja intenția de a intra în noile partide, dar Botoș a transmis „nu vom face rabat de la criteriile noastre, nu îi vom lua pe aceia care până în seara alegerilor au făcut politcă pentru alte partide și acum văm oportunitatea la USR și vor să vină la noi”.