USR Arad cere demisia capilor de la ADI Deșeuri

ADI Deșeuri reprezintă un proiect major pentru județul Arad, cu finanțare europeană semnificativă, care trebuia să rezolve numeroase probleme de mediu. Pus în funcțiune cu mare întârziere, la zece ani de la lansare, efectul său este catastrofic. Orașul Arad și localitățile învecinate zac de săptămâni îngropate sub gunoaie, oamenii sunt puși pe drumuri pentru ridicarea tomberoanelor, iar agenții economici sunt pur și simplu jecmăniți. Investițiile făcute s-au degradat, necesitând deja reparații. În tot acest timp, vina este pasată integral operatorului, în condițiile în care documentația contractuală prevede obligativitatea ADI Deșeuri de a verifica măsura capacității sale de a presta serviciul, precum și modul în care se pregătește de-a lungul perioadei de mobilizare. Cu maximă neglijență și incompetență din partea conducerii ADI Deșeuri, aceste obligații au fost ignorate, iar rezultatul îl suportăm noi astăzi.

Actuala echipă coagulată în jurul liderului PNL (fost PDL) conduce municipiul Arad din anul 2004, iar județul din 1992. În tot acest timp, prin bugetul local au fost cheltuiți mai bine de un miliard și jumătate de euro, bani care, dincolo de asfaltarea și canalizarea de acum mai bine de 10 ani, nu au îmbunătățit cu aproape nimic condițiile de trai al populației. Dimpotrivă, dacă plasăm analiza în raport cu vecinii de la nord și sud, Aradul cade într-o poziție codașă față de Oradea și Timișoara.

Definitoriu pentru această administrație este dezinteresul și incompetența cu care a abordat proiecte și teme majore, cu impact în viața comunității, faptul că profitul politic a prevalat în raport cu beneficiul cetățenilor. La 8 ani de la hotărârea de guvern care ne acorda Cetatea, am pierdut-o pentru că în loc să facem ceea ce ne-am angajat, am folosit-o ca armă în lupta politică. Aceeași a fost soarta CET-ului, care înghite anual milioane de euro din bugetul local pentru căldura livrată cu pauze, pentru apa rece la preț de apă caldă, numai pentru a fi folosit ca instrument de manevră politică. Marile proiecte au îndatorat Aradul fără să îmbunătățească cu ceva spațiul public. Regenerarea urbană este la rândul ei un eșec de proporții, alături de așa zisele piste pentru biciclete. Aradul a pierdut aeroportul, trei stadioane, echipa UTA și sportul de performanță aproape au dispărut, iar noi mergem să ne tratăm la Timișoara sau la Szeged. După ce a câștigat Primăria cu promisiunea accesului liber pe ștrand, actualul edil l-a sacrificat în confruntări personale, aducându-l în ruină și făcându-l greu accesibil buzunarului de rând.

Vlad Botoș, președinte USR Arad: ”Cetățenii și-au plătit an de an taxele, și-au respectat obligațiile față de administrație, primind în schimb disconfort și rușine. Vinovați pentru dezastrul din oraș sunt aceia care își ignoră atribuțiile deși iau bani frumoși pentru asta. Deoarece ei trebuie să răspundă în fața cetățenilor, USR Arad cere întregii conduceri a ADI Deșeuri să-și depună mandatul. Solicităm demisia directorului executiv, Adrian Țolea, precum și a Consiliului Director al Asociației: președintele Sergiu Bâlcea și membrii Gheorghe Falcă și Petru Antal. Acești oameni au administrat prost interesul arădenilor și sunt cel puțin la fel de vinovați precum societatea RETIM, dacă nu cumva mai vinovați pentru mizeria pe care o suportăm. Unica soluție de acum încolo este toleranță zero pentru greșelile acestora, care afectează grav comunitatea. USR Arad a sesizat deja organele abilitate și vom sesiza și pe mai departe orice încălcare a legii, pentru a opri acest mod de a face administrație publică. În același timp, spunem ferm cetățenilor: această administrație trebuie se plece din Arad.”