USR Arad cere „lucrări de calitate”

USRiștii arădeni atrag atenția asupra lucrărilor de marcaj rutier executate pe strada I.C. Brătianu din municipiu. „După cazul pistelor pentru biciclete și al parapetelor de pe podurile arădene, o nouă lucrare din banii publici gestionați de Primăria municipiului ignoră normele tehnice. Recent au fost trasate marcajele rutiere pentru delimitarea locurilor de parcare pe strada Ion C. Brătianu din Arad. Acestea au fost realizate total neprofesionist, rezultând o lucrare superficială, care nu respectă prevederile normelor tehnice. Standardul în vigoare specifică la capitolul privitor la calitatea lucrărilor: «Liniile de marcaj trebuie să aibă lățime constantă, să nu prezinte frânturi sau șerpuiri iar marginile trebuie să fie clar delimitate. Culoarea marcajului trebuie să fie uniformă și nealterată. Se urmărește de asemenea continuitatea suprafețelor marcate, lipsa întreruperilor sau fisurilor». Solicităm Primăriei Arad refacerea marcajelor rutiere de parcare, pe cheltuiala sau garanția executantului și cu respectarea standardelor de semnalizare rutieră și marcaje rutiere în vigoare, deoarece lucrarea actuală este de o calitate îndoielnică, liniile sunt șerpuite și strâmbe, ca și cum s-ar fi trasat cu mâna liberă, fără niciun utilaj mecanizat. Acest mod de lucru este o consecință a slabei pregătiri profesionale a echipei care conduce orașul. Chiar dacă are suficienți bani (Aradul are necheltuiți peste 50 de milioane de euro), chiar dacă a făcut o grămadă de studii și proiecte, echipa de la primărie nu este în stare să le transpună în practică, iar arădenilor le rămâne să admire realizările vecinilor din Timișoara sau Oradea”, a explicat Răzvan Anghel, vicepreședinte USR Arad.