USR Arad, două noi filiale în judeţ

La Bocsig, preşedintele filialei a fost ales ales Doru Miclăuş, candidatul USR la alegerile parțiale din 5 noiembrie 2017. Atunci Doru s-a clasat pe locul 2, obținând un procentaj de 18%. La Archiş, preşedintele filialei locale a fost ales Dan Radu Puleac. Radu are 33 ani, o experiență de peste 10 ani în domeniul bancar şi este preşedintele Cooperativei Agricole Fermierul Groşeni, cunoscută şi apreciată în mod pozitiv atât în comună cât şi în vecinătate. Adunarea filialei locale a USR Archiş l-a desemnat pe Radu candidatul Uniunii Salvați România la funcția de primar pentru viitoarele alegeri locale parțiale.

Dan Radu Puleac, preşedinte USR Archiş: „Intenționez să-mi depun candidatura pentru funcția de primar din partea USR la alegerile parțiale care vor avea loc în comuna Archiş, deoarece prin cooperativă sunt deja implicat pentru sprijinirea cetățenilor în mai multe proiecte la nivelul comunei. Îmi pasă de ce se întâmplă cu locuitorii comunei şi sunt convins că, din funcția de primar, cu experiența acumulată în domeniul bancar şi în cadrul cooperativei, voi putea să contribui la dezvoltarea comunei în direcția unde consider că există un imens potențial de dezvoltare şi anume agricultura, cu toate ramurile ei. Primul meu obiectiv este să scot comuna din datoriile mari acumulate, fără ca acestea să afecteze în mod direct cetățenii, după care îmi propun să am mai multe consultări cu locuitorii, pentru a stabili împreuna direcțiile de dezvoltare ale localității. Eu am demonstrat la cooperativă că sunt un om de echipă şi sunt convins că pot face performanță cu oricine înțelege să respecte legea şi direcțiile de dezvoltare ale comunei aşa cum vor fi stabilite împreună cu cetățenii”.