USR Arad duce mai departe proiectul „Drumurile la control”

„După ce am solicitat și am primit informații despre lucrările de modernizare efectuate, le-am sintetizat și le-am publicat la adresa http://bit.ly/DrumuriJudArad. Pe baza sesizărilor transmise ulterior de cetățeni, am comunicat Consiliului Județean Arad unde trebuie să intervină și să solicite drumarilor repararea sectoarelor cu probleme, care sunt acoperite de garanție. De asemenea, am transmis sesizările cetățenilor legate de alte drumuri județene cu probleme, care necesită reparații”, arată reprezentanții USR Arad.

„Considerăm că efectuarea unor lucrări de calitate și respectarea condițiilor de garanție sunt obligatorii pentru a circula decent pe drumurile din județul Arad. De aceea am încurajat cetățenii să ne trimită observațiile lor, pe care le-am dat mai departe, celor care administrează drumurile, în speță Consiliul Județean. Întrucât au fost numeroase sesizări legate de sectoare cu probleme care nu au fost reparate recent și nu prezintă garanție, am cerut CJA planurile pe care le are, precum și termenele la care estimează că vor fi duse la îndeplinire, legate de aceste drumuri. Imediat ce vom primi un răspuns, vă vom informa. Sesizările depuse pot fi consultate la adresa: http://bit.ly/SesizăriCJA_040518. În continuare ne puteți trimite informări la adresa usr.arad@gmail.com ori la telefonul 0733 143 839 sau la sediul din strada Dimitrie Bolintineanu, numărul 5, etaj 4”, declară Vlad Botoș, președintele USR Arad.