USR Arad: „Investițiile Aradului continuă să întârzie”

„La finele lunii mai, administrația locală are cheltuiți puțin peste 13 milioane de lei, cu 4 milioane mai mult decât la finele lunii aprilie. Progresul este insuficient pentru a asigura realizarea proiectelor asumate până la finele anului, precum și pentru a evita înregistrarea unor excedente care să atragă penalizări financiare substanțiale”, explică USR-iștii.

Florin Stana detaliază: „Proiectele de investiții ale municipiului Arad au un impact puternic asupra calității vieții cetățenilor pe de o parte, iar pe de altă parte asupra situației bugetului și a economiei locale. Lipsa lucrărilor de investiții, care an după an au fost realizate undeva la un sfert din ce a fost planificat, conduce la înapoierea orașului din punct de vedere al infrastructurii și al aspectului. Oradea și Timișoara stau mult mai bine decât Aradul pentru că acolo s-a investit serios, s-au restaurat clădiri, au fost îmbunătățite zonele centrale, au fost dezvoltate serviciile publice. Banii care nu sunt investiți privează totodată economia locală de resurse care ar fi atras la rândul lor dezvoltare, prin intermediul companiilor implicate în lucrări, a salariilor plătite de acestea, a plăților către diverși furnizori, etc. Mai mult, bugetul local riscă să rateze noi fonduri dinspre bugetul național, anul trecut fiind pierdute 10 milioane de euro. USR trage un semnal de alarmă acum, când mai este timp, pentru ca administrația locală să accelereze lucrările și să recupereze întârzierile. Vom continua monitorizarea evoluției proiectelor locale, pentru a informa cetățenii și a pune presiune pe factorii de decizie”.

USR Arad reamintește că „La finele anului 2016, execuția bugetară a municipiului Arad s-a finalizat cu 146 de milioane de lei necheltuiți, iar în 2017 au rămas nefolosiți 203 milioane de lei. Majoritatea acestor sume reprezintă lucrări de investiții întârziate sau neefectuate (de exemplu, numai 26% din lucrările planificate pentru 2017 au fost și realizate). Ca urmare a fondurilor necheltuite, Aradul a pierdut o sumă substanțială (46 de milioane de lei din sumele defalcate din TVA pentru echilibrare bugetară), bani pe care ar fi putut să îi primească în 2018 din bugetul național”.