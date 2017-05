USR Arad: Populismul PSD a dus la o criză a medicamentelor pentru bolnavii de cancer

Producătorii a 11 dintre cele mai importante medicamente care tratează diferite tipuri de cancer au anunțat că renunță la autorizația de punere pe piață din motive comerciale. Statul va trebui să găsească variante de urgență pentru a le înlocui.

Chiar dacă au fost avertizați de mult timp, reprezentanții Guvernului au refuzat să accepte realitatea. Dată fiind incidența și prevalența mare a bolilor neoplazice, cardiovasculare și a diabetului zaharat în România, medicul Adrian Wiener s-a adresat Ministerului Sănătății la începutul anului pe tema unei crize iminente a medicamentelor. În interpelarea adresată, senatorul arădean a prezentat situația în care s-a ajuns datorită unor ieftiniri forțate ale medicamentelor, precizând că nu există nici o reacție din partea Guvernului, deși Agenția Națională a Medicamentului primise notificări de discontinuitate temporară sau definitivă pentru peste 300 de medicamente.

Ministerul Sănătății a declarat atunci că totul este sub control, că Guvernul urmărește „asigurarea unor costuri cât mai reduse din partea pacienților ” și că planurile lor vor duce la „limitarea prețului în cazul medicamentelor inovative pentru care există cel puțin un medicament generic în România”. Acest răspuns s-a dovedit a fi departe de realitate, menit să inducă în eroare pacienții, în scop electoral” se spune în Comunicatul USR Arad.

Adrian Wiener, senator USR: „Am atras atenția asupra problemei și am cerut reacții sau strategii de prevenire a crizei. Nu am vorbit politicianist, ci tocmai pentru că ne confruntăm în domeniul medical cu această problemă. În ciuda a ce declară prin presă sau pe la televizor, cei de la PSD au privit totul politic, am văzut-o și în cazul recentei legi a salarizării, este valabil și în această criză a medicamentelor. Finalitatea este că au mințit și acum vedem efectele. Așa-zisa ieftinire a fost de fapt o decizie populistă, o decizie iresponsabilă cu scopuri electorale, care a ajuns să aibă efecte inverse!