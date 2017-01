USR Arad şi-a ales noua conducere

Conform înţelegerii de la constituirea filialei USR Arad, imediat după alegerile parlamentare fosta conducere şi-a depus mandatul, organizându-se alegeri. Preşedinte a fost ales Vlad Botoş iar din Biroul Filialei Județene fac parte pe lângă președinte, vicepreședinții: Cătălin Costea, Bogdan Postăveanu, Sergiu Vlad, Adrian Wiener, Răzvan Anghel, Cătălin Mihalache, Stan Ioan și membrii: Dumitru Chișereu, Dorin Ioan Rus-Mițco, Ovidiu Preda, Daniel Răpcău. De asemenea, au mai fost alese Comisia de arbitraj și Comisia de cenzori.

Sergiu Vlad, fostul președinte al filialei a declarat că „USR înseamnă și respectarea cuvântului dat. Chiar dacă nu am avut în organizație ceva scris, ne-am ținut de cuvânt și ne-am depus mandatul cei care am avut funcții de conducere. Nu am mai candidat, pentru că în calitatea de deputat, nu aș fi putut să mă ocup atât de mult de organizație!”

„Ne vom extinde în județ, în micul urban şi în rural și vom face tot ce este posibil pentru a consacra USR-ul ca o platformă la care oamenii decenți să adere. Politica trebuie deschisă către cetățeni. Nu vom primi însă membri fără o evaluare a intențiilor, valorilor și capacităților fiecăruia. Există valori dincolo de stânga și dreapta. Deocamdată nu vom forța identificarea doctrinară, se va întâmpla probabil cu naturalețe în anii ce urmează,” adaugă Adrian Wiener.

„Voi fi un altfel de președinte față de ce ne-au obișnuit reprezentanții locali ai partidelor vechii clase politice. Nu voi ieși în față ca un factotum. Cred că partidul trebuie să fie un mecanism care scoate lideri încontinuu, nu care să inhibe acest lucru în folosul unuia”, declară Vlad Botoș după preluarea noii poziții de responsabilitate.

Atât noul preşedinte cât şi senatorul Adrian Wiener au precizat că partidul se va deschide, dar aceasta nu înseamnă că vor fi primiţi oameni care nu împărtăşesc aceleaşi valori şi cu atât mai puţin oameni „centrifugaţi”de către alte partide care nu au nimic în comun cu ideile promovate de către USR la nivel naţional şi local.