USR are sediu nou la Bata, într-o seră!

Marius Palea, președinte USR Bata: „De mult mi-am dorit un spațiu primitor și care să ofere cât mai multe locuitorilor de pe valea Mureșului. Știind că USR nu a primit nicăieri sedii de la autorități, am decis să amenajez unul prin forțe proprii. Din fericire, am fost ajutat de colegii din organizația Bata, de prieteni și cu sprijinul familiei am reușit. Pe lângă activitățile USR, doresc să pun acest sediu la dispoziția copiilor din localitate, pentru a deprinde utilizarea calculatorului, a internetului și pentru alte activități. Ei sunt viitorul și de educația pe care o primesc depinde foarte mult soarta comunității noastre. Cu cât vor fi mai multe persoane implicate, de la cei care ajută voluntar comunitatea, la simpli întreprinzători, cu atât vom trăi mai bine cu toții”, declară Marius Palea.