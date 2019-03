USR continuă igienizarea parcurilor

Sergiu Vlad, deputat USR Arad, punctează: „Au fost aproape zece weekend-uri în care am mers alături de colegi din USR și de voluntari pentru a face curat acolo unde se joacă copiii. Am găsit spații foarte murdare dar am găsit și spații curate, acolo unde s-au implicat locuitorii din zonă și le-au îngrijit. Cea mai mare problemă au fost mucurile de țigări și cioburile de sticlă, care trebuie adunate cu mâna, pentru ca cei mici să nu se accidenteze. Nu este un lucru ușor însă trebuie făcut. Din păcate, după ce am făcut curat, mizeria a reapărut și am înțeles că se impun măsuri pentru ca aceste spații să rămână curate după ce sunt igienizate. USR Arad este decis să instaureze ordinea în municipiu, iar în privința curățeniei locurilor de joacă soluțiile sunt simple: în primul rând vom asigura un serviciu eficient de salubrizare a acestora, care să le curețe cel puțin de două ori pe lună. În prezent sunt alocați bani pentru aceste lucrări însă ele nu sunt executate. O altă măsură este prevenția, pe care o vom asigura prin supraveghere video și prin acțiuni ale agenților din poliția locală. Cetățenii trebuie educați, iar apoi sancționați pentru a respecta regulile de bun simț. Ne propunem să administrăm cu responsabilitate orașul, și pentru asta avem nevoie de ordine”.