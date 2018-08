USR: „Greșeală sau nepăsare la renovarea ștrandului din Curtici”

De la momentul ales pentru efectuarea lucrărilor, de la atribuirea fără licitație, unei firme de casă fără experiență în executarea unor asemenea lucrări, la prețul exagerat și în final la proasta calitate a lucrărilor, care deja au cedat, avem un model de cum nu trebuie executate lucrările publice”, spun USR-iștii. Cosmin Carja, care a fost ales pe lista M10, partidul Monicăi Macovei, oferă detalii: „Nu mi-am dorit să scriu așa ceva dar greșeala sau nepăsarea celor din administrația publică locală întrece toate limitele. În 11.04.2018, consilierii orașului Curtici au fost convocați la o ședință de îndată, în care am votat trecerea banilor de la cumpărare „Foraj apa termala ștrand” la ”Reparații ștrand”, în valoare de 540.000 de lei. Personal, nu am votat închiderea ștrandului, nu am văzut proiectul tehnic.

Lucrările de reparație a ștrandului, în valoare de 422.731 de lei (90.548 de euro) au fost atribuite direct, fără licitație, unei firme specializate în confecții metalice. Firma care a „câștigat” lucrarea a subcontractat vopsirea bazinelor altei firme din Arad, care este vânzător oficial al vopselelor din Olanda și unei firme de construcții, care a refăcut/reparat suprafețele de beton etc.

Lucrarea a fost făcută în grabă și de mântuială. Pe perioada cât au fost executate aceste reparații, am fost tot la două zile acolo, să verific starea lucrărilor. Nu s-a respectat procesul tehnologic la vopsire, iar intervențiile au fost de suprafață. Calitatea execuției se poate vedea de către toți cetățenii acum, după ce s-a deschis ștrandul, deja avem zone în care vopseaua se desprinde. Totodată, întreb pentru ce nu au fost programate aceste reparații în afara sezonului și cine suportă pierderea a aproximativ 130.000 de lei din cauza biletele nevândute timp de trei luni în această vară?”.