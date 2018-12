USR: „Gropile fac legea în centrul Aradului”

„În timp ce Primăria cheltuie serios pe festivități și luminițe, timp de mai bine de o săptămână nimeni nu a găsit timp (sau bani) să remedieze craterul din fața Palatului Administrativ, în plin centrul municipiului, iar acesta face ravagii printre roțile arădenilor. Vorbim de o lucrare minoră de întreținere a carosabilului, al cărui cost nu poate depăși 100 de euro, iar ca durată, cu tot cu pregătirea materialelor, câteva ore. Nicidecum nu putem accepta ca, după o săptămână, să avem o asemenea groapă pe bulevard, în plin centrul orașului. Pentru că am condus noaptea, nu am observat groapa și am distrus o anvelopă, lovind gura de canal de lângă ea. Este o simplă pagubă materială, care mă afectează doar pe mine însă putea să provoace un accident mai serios, cu victime. Cerem Primăriei să ia măsuri urgente pentru reparare drumului, precum și ca pe viitor să fie mai atentă la astfel de situații”, a punctat Răzvan Anghel, vicepreședinte USR Arad.