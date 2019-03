USR PLUS au contabilizat 500.000 de semnături

Vlad Botoș, președinte USR Arad a declarat pe subiect: „Am încheiat o primă etapă a drumului pe care am pornit împreună cu colegii de la PLUS. Am reușit să obținem sprijinul a o jumătate de milion de români, oferindu-le cea mai bună listă pe care a avut-o vreodată un partid politic în România. Am fost organizați, am fost implicați, am trecut peste piedici și greutăți. A trebuit să atacăm decizia BEC pentru a ne câștiga dreptul de a candida. Am fost obligați să demontăm corturile din Arad dar nu ne-am lăsat, am ieșit pe stradă, în piețe, ne-am deplasat în tot județul. În continuare vom fi tot alături de cetățeni, pentru a le arăta că mai există speranță. România trebuie să meargă spre Europa, este unica alternativă care ne poate aduce civilizație și bunăstare, iar Alianța 2020 USR PLUS este principala opțiune cu adevărat pro europeană. Pe 26 mai, împreună cu voi, mergem la victorie!”.