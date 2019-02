USR și PLUS, în stradă, la strâns de semnături

ARAD. Campania de strângere de semnături pentru susținerea candidaturii Alianței 2020 USR PLUS la alegerile europarlamentare din luna mai a acestui an a demarat la Arad, în prezența candidaților Dragoș Pîslaru, membru PLUS și fost ministru în cabinetul Dacian Cioloș, și Vlad Botoș, președinte al USR Arad.

Lansarea campaniei s-a făcut la cortul din fața magazinului Ziridava, „unde zeci de mii de arădeni au semnat deja pentru eliminarea penalilor din conducerea țării”, după cum a anunțat Vlad Botoș. În următoarele cinci săptămâni, USR și PLUS își propun să adune peste 15.000 de semnături din întreg județul Arad, „de la toți aceia care cred că avem nevoie de un suflu nou pe scena publică”. Dragoș Pîslaru, candidat al Alianței 2020 USR PLUS, a declarat: „Alegerile europene sunt de fapt un referendum între două viziuni pentru România: vrem o țară europeană, demnă, care asigură bunăstare, bazată pe reguli sau o țară periferică, la cheremul baronilor. Noi suntem Alianța pro-europeană, a oamenilor noi, competenți şi patrioți, care luptă pentru România europeană și pentru bunăstarea românilor.” La rândul rău, Botoș a subliniat: „A sosit momentul ca oamenii simpli, plătitorii de taxe, să trimită în Parlamentul European pe cineva asemeni lor. Alianța propune românilor o echipă extraordinară, compusă din buni profesioniști, care cunosc în detaliu nevoile românilor și mai ales știu ce trebuie făcut pentru a repara decalajul României față de occident”.