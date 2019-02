USR și PLUS își propun să câștige alegerile la Arad

ARAD. Alianța 2020, încheiată între partidele USR și PLUS, are ambiții mari pentru viitoarele alegeri europarlamentare din 26 mai.

„USR Arad este încrezător că noua alianță – 2020 USR PLUS – se va poziționa pe primul loc în preferințele alegătorilor arădeni. Ambele partide au pornit din afara clasei politice care a condus România în ultimii 30 de ani și care s-a compromis prin iresponsabilitatea cu care a guvernat. Excepție a făcut guvernul tehnocrat al lui Dacian Cioloș, cel care s-a remarcat din poziția de comisar european și apoi a gestionat România într-o perioadă dificilă, imediat după tragedia de la Colectiv”, transmite președintele USR Arad, Vlad Botoș.

Acesta a mai subliniat: „În ultimii ani, tot mai mulți dintre români au înțeles nevoia de a înlocui tipul de politician dedicat propriilor interese, lipsit de valoare profesională, care a promovat prin tranzacții și compromisuri inacceptabile. Politicianul vinovat pentru înapoierea României în raport cu restul statelor europene. Așa s-a născut USR, iar mai apoi PLUS, două partide unde s-au adunat oameni simpli, veniți din mediul privat sau din categoriile bugetare care nu au avut tangență cu parvenirea politică. Aici suntem cei care dorim să ne implicăm, să dovedim că putem forma o clasă politică decentă, care să își facă treaba cu profesionalism și simț de răspundere. Personal, am susținut din toate puterile formarea acestei alianțe, deoarece ea reprezintă speranța pentru un viitor european al României. Întâia luptă va fi pentru Parlamentul European, unde sunt convins că vom ocupa primul loc în preferințele arădenilor și chiar la nivel național. Am dovedit deja că suntem făcuți din alt aluat și oamenii au tot mai multă încredere în noi”.