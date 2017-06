USR solicită transport gratuit pentru elevi în municipiul Arad

În comunicatul de presă remis pe această temă se arată faptul că „USR Arad apreciază educaţia ca fiind cel mai important domeniu de acţiune al statului, cu impact maxim atât asupra societăţii în ansamblu, cât şi asupra fiecăruia dintre membri săi. Ca urmare, administraţia locală trebuie să facă eforturi suplimentare pentru a sprijini şcoala şi elevii, pentru ca generaţiile viitoare să fie cât mai bine educate şi pregătite profesional”.

În plus, deputatul USR de Arad, Sergiu Vlad afirmă că “având în vedere că sunt numeroase familii cu posibilităţi materiale reduse, iar elevii nu au o sursă proprie de venit, consider oportună acordarea acestei facilităţi. De aceea am propus subvenţionarea 100% a transportului urban cu mijloace de transport în comun, pe un minim de două trasee, pentru elevii înscrişi într-o unitate de învăţământ obligatoriu sau liceal acreditată/autorizată de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Arad şi care fac dovada necesităţii utilizării mijloacelor de transport în comun pe ruta spre şi de la şcoală. Este un efort pe care municipalitatea trebuie să îl facă pentru cei mai mici dintre cetăţenii săi. Propunem ca susţinerea financiară a acestei măsuri să se facă prin utilizarea unei părţi din cele peste 9 milioane de lei care constituie fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor pe 2017.”

În prezent, prin legislaţia naţională este decontat integral transportul rutier pentru elevii navetişti (din noiembrie 2016), iar transportul feroviar al studenţilor este de asemenea gratuit din 01 februarie 2017. USR susţine în sprijinul propunerii sale şi faptul că „România se confruntă cu un fenomen acut al abandonului şcolar, rata de părăsire timpurie a şcolii la tinerii între 18-24 de ani fiind de 19%. În municipiul Arad, nu mai puţin de 500 de elevi nu au mai participat la evaluarea naţională din această vară. Cei mai afectaţi de acest fenomen sunt cei cu venituri reduse, iar renunţarea la şcoală limitează drastic şansa unei existenţe sociale şi profesionale decente”.