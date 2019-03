USR+PLUS nu va putea participa la alegerile europarlamentare. BEC a refuzat înscrierea alianței

Motivul ar fi că Dan Barna și Dacian Cioloș nu ar figura ca președinți ai USR, respectiv PLUS, în registrul partidelor.

UPDATE: Reprezentanții USR+PLUS confirmă informația, acuză decizii politice luate la presiunea „regimului corupt instaurat de Liviu Dragnea”

Reprezentanții alianței USR+PLUS au confirmat, prin intermediul unui comunicat de presă, informația inițială.

„Biroul Electoral Central (BEC) a decis astăzi în mod abuziv respingerea cererii de înscriere în competiția electorală a Alianței 2020 USR PLUS pentru alegerile europarlamentare. Pretextul BEC a fost acela că Dan Barna și Dacian Cioloș nu ar figura ca președinți ai USR, respectiv PLUS în Registrul partidelor politice. Dan Barna a fost ales președinte al USR în octombrie 2017, în vreme ce Dacian Cioloș a fost ales președinte PLUS în februarie 2019. Ambele partide au solicitat înregistrarea președinților la Tribunalul București, dar până acum nu au primit o decizie definitivă. Pentru acest motiv, BEC a respins cererea de înregistrare a Alianței”, au transmis reprezentanții alianței.