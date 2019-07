UTA a adus un israelian promițător

Antrenorul echipei UTA, Laszlo Balint este mulțumit! A fost adus și acel atacant pe care l-a dorit de mai multe săptămâni. E vorba de Amir Khalaila, de la Bnei Sakhnin. E un jucător israelian de 23 de ani, care a fost ochit chiar cu agentul său, Bogdan Apostu, pe când acesta evolua în Țara Sfântă, iar Amir era doar un puști.

A refuzat bani mai mulți

Amir Khalaila a fost prezentat de Bogdan Apostu, azi, la sediul clubului UTA, unde fotbalistul israelian a semnat un contract pe doi ani cu arădenii: „Este un jucător pe care l-am cunoscut acum mai mulți ani, de care nu m-am putut apropia din punct de vedere financiar. Amir a acceptat, însă, un nivel salarial mult sub ce a câștigat până acum, a avut oferte concrete de la mai multe echipe din Israel, iar una din Polonia, chiar înainte să ajungă la Arad. Dar, noi l-am convins că România, UTA, acest proiect poate însemna o rampă de lansare spre fotbalul cu adevărat profesionist din Europa. Amir Khalaila e un jucător de atac, poate juca și vârf împins, dar mai ales în față, pe cele două benzi, sau chiar în spatele vârfului. Lovește mingea cu ambele picioare, ceea ce este foarte important. Era greu de refuzat un astfel de jucător de către antrenorul Balint” – a spus Bogdan Apostu”.

Ce spune antrenorul…

„Mă bucur foarte mult că am reușit să-l aducem pe Amir, v-am tot spus în ultima vreme că purtăm discuții cu un atacant străin. Era vorba de Khalaila, e important că poate juca orice variantă în compartimentul ofensiv. Avem acum soluții în atac, unde mai sunt Cipri Rus și Buhăcianu, ambii în TOP 3 marcatori ai ligii secunde anul trecut. Căpătăm, astfel, consistență în atac, ceea ce nu poate decât să mă bucure ca antrenor al UTA-ei” – a spus Laszlo Balint.

Primele cuvinte

Amir Khalaila a fost destul de reținut la conferința de presă în care a fost prezentat. El a vorbit puțin, dar o va face probabil mai mult pe gazon: „Mă bucur că am ajuns la UTA, am aflat de la Bogdan Apostu că e un nume mare. Am venit cu gândul să muncesc din greu, pentru ca, împreună cu echipa, să creștem cât mai mult” – a spus Amir Khalaila.