UTA a „întors-o” pe Poli

Arad. Victorie mare pentru UTA în dauna celor de la ACS Poli. Întotdeauna un duel Arad – Timișoara la fotbal înseamnă ambiții și orgolii.

Nici bine nu a început meciul, căci Bilia a marcat din careul mic, după o centrare venită din corner, de la Rogoveanu. Era minutul 3 și oaspeții conduceau cu 1-0, iar marcatorul a avut de transmis, suporterilor arădeni, prin gesturi, că „le-a închis gura”. După meci, în drum spre vestiare, Bilia și-a primit toate reproșurile posibile din partea fanilor UTA-ei.

După ce Miculescu a ratat întâlnirea cu mingea, în careul mic, Bilia a respins în C. Rus, mingea se ducea spre gol, dar portarul Moldovan a fost atent și a prins. A venit, apoi, o dublă ratare a lui Bădăuță, Bodea scoțând miraculos (min. 31). Patru minute mai târziu, același Bădăuță a zguduit bara porții arădene și nu mai înțelegeam ce se întâmplă. Miculescu a avut, totuși, ocazia egalării, pe final de repriză, dar a tras în portar, din unghi închis.

În partea secundă, „Poli” a făcut pasul înapoi, încercând să conserve rezultatul, iar asta a însemnat invitarea adversarului la atac. UTA nu a stat pe gânduri și a egalat la opt minute de la reluare, Miculescu marcând cu un șut puternic, din mijlocul careului: 1-1. Arădenii au presat tot mai mult, oaspeții erau departe de prestația din primul mitan, iar Kanda a trecut pe lângă minge, în careul mic. În min. 75 a venit și golul de 2-1. Atunci, Ciucur a trimis un trasor de la vreo 22 de metri, mingea i-a șters pe C. Rus și Munteanu, după care a intrat în poartă.

Pe final, UTA a avut două contraatacuri periculoase, dar C. Matei și-a bătut joc de ocazie, șutând slab, deși era doar cu portarul în față, iar apoi C. Rus a nimerit bara, din unghi închis. Și timișorenii au scăpat o dată pe contraatac, dar Bodea i-a suflat mingea în ultima clipă lui Buzan.

S-a terminat, până la urmă, 2-1, spre satisfacția clor prezenți la meci.

UTA – ACS „Poli Timișoara 2-1 (0-1)

Stadion „Motorul”, teren sintetic, timp excelent pentru fotbal, spectatori 2000. Au marcat: Miculescu – min. 53, Ciucur – min. 75, respectiv Bilia – min. 3.

UTA: Bodea – Costin (Stahl), Şeroni, El Hasni, Copaci – Ciucur, Melinte, Neagu (C. Matei), Kanda – Miculescu (Hrezdac) – C. Rus. ACS „Poli”: Moldovan – Paramatti, Bilia, Uyi (Ghidurea), D. Munteanu – Rogoveanu (Vadim), Manolache, Buzan, Sidorenco (Igor), Olteanu – Bădăuță. Au arbitrat: C. Buși (Rm. Vâlcea) – la centru, I. Câmpeanu (Cluj) și M. Bălan (Dej) – asistenți. Obs. FRF: D. Sabou – Zalău și D. Monea – Aiud.