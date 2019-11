UTA a ratat victoria în prelungiri

UTA a început excelent meciul din această seară, de pe „ClujArena”, iar în minutul 11 era deja 0-1. Atunci, Fl. Ilie a aruncat o minge în avanposturi, Kay a ratat intercepția, trecând pe sub minge, care a ajuns la Ursu, iar acesta a preluat, a pătruns și a șutat fără speranțe pentru Dur-Bozoancă. Cinci minute mai târziu, UTA a fost aproape de 2-0, dar același Ursu, scăpat singur cu portarul, a șutat în bară, aproape din același loc din care a marcat.

UTA a cedat, apoi, inițiativa, iar portarul Iacob a intervenit miraculos în câteva rânduri, la șuturile lui Takacs, Dican, sau Gavra.

Și a venit minutul 37, când Hrezdac a fost ținut în careu de Kay, dar arbitrul Kovacs nu a acordat nimic, probabil pentru că jucătorul arădean a căzut după ce adversarul a luat mâna de pe el.

În partea secundă, formația gazdă a presat mai tot timpul, UTA s-a apărat, iar în min. 59 Goga a fost iertat de o eliminare, după ce l-a lovit cu cotul în stomac pe Hrezdac. Jucătorul arădean a părăsit apoi terenul, după ce a fost lovit cu capul în ceafă de Kay.

Când credeam că punctele sunt, totuși, la adăpost, arădenii au primit gol. Goga a șutat din lovitură liberă de la 17 metri, mingea l-a lovit pe A. Rus, păcălindu-l pe portarul Iacob, care a scos mingea din poartă: 1-1.

În prelungiri, Buhăcianu a scăpat spre poarta lui Dur Bozoancă, dar a tras, incredibil, în acesta, de la câțiva metri, ratând victoria.

„U” Cluj – UTA 1-1 (0-1)

Stadion „ClujArena”, teren bun, timp excelent pentru fotbal, spectatori 1500. Au marcat: Goga – min. 86, respectiv Ursu – min. 11

„U” Cluj: Dur-Bozoancă – Inacio (Pârvulescu), Art. Crăciun, Kay – Takacs (Guedj), Dican, G. Florescu (Miranda), Taub – Al. Pop, Goga, Gavra. UTA: Fl. Iacob – An. Rus, Melinte, Fl. Ilie, Tomozei – Ursu (Miculescu), R. Moise, Hrezdac (Isac), Bustea – Buhăcianu, C. Rus (Ioniță). Au arbitrat: S. Kovacs (Carei) – la centru, Al. Vodă (Alba Iulia) şi I. Corb (Satu Mare) – asistenți. Obs. FRF: Z. Szekely (Baia Mare) şi C. Petropulos (Alba Iulia).