UTA a remizat cu Pandurii

UTA avea nevoie, azi, de un rezultat bun la meciul cu Pandurii, pentru a face uitată evoluţia din meciul cu Sportul Snagov, dar şi pentru a aduna punctele atat de necesare pentru a scăpa de zona minată a clasamentului.

Meciul de la Motru a inceput destul de echilibrat, dar in min. 18 a căzut golul in poarta gazdelor. Atunci, Burlă a centrat de pe stânga, iar Buia, din careul mic, a indeplinit o simplă formalitate: 0-1.

După gol, Pandurii au revenit in joc, au atacat mai mult, UTA a făcut pasul inapoi, dar nu s-a intamplat nimic deosebit la poarta lui Bodea.

După odihnă, in min. 48, amfitrionii au fost aproape de egalare, dar ex-sebișeanul Ionică a ratat incredibil, trimiţand cu capul peste poartă, din careul mic. Această fază a prevestit golul de 1-1. In min. 66, același Maxim a scos un penalty, fiind faultat in careu de Burlă, iar Băjan a marcat de la punctul cu var.

UTA nu a abandonat lupta și in min. 75 a ratat o ocazie imensă, mingea centrată de Burlă, din lovitură liberă, fiind trimisă pe langă poartă de Hlistei, din careul mic. Apoi, UTA a cerut un penalty, dar arbitrul a considerat că Marius Curtuiuș a fost faultat in afara careului (79). Imediat, Pandurii puteau marca, dar Parvulescu a şutat puțin pe langă poartă, de la zece metri.

Tănase a fost eliminat in min. 84, pentru cumul de cartonaşe galbene, dar pana la final nu s-a mai intamplat nimic deosebit şi partida s-a terminat la egalitate, 1-1.

Pandurii – UTA 1-1 (0-1)

Stadion Minerul, teren acceptabil, timp excelent pentru fotbal, spectatori 200. A marcat: Băjan – penalty, min. 66, respectiv Buia – min. 18

Pandurii: Moga – Băjan, Turda (Vasilescu), Celea, Cr. Munteanu – D. Pîrvulescu, Raiciu, Cenaj, Şut (Vodă) – C. Ionică, Tudoran (Maxim). UTA: Bodea – Dan, Manea, Markovic (Roşca) Burlă – Tănase, Jorza (Prună) – Petra, Buia (Stahl), Hlistei – Curtuiuș. Au arbitrat: Marius Chiţu (Târgovişte) – la centru, Adrian Vornicu (Iaşi) şi Romică Bîrdeş (Piteşti) – asistenți.