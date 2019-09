UTA a spus adio Cupei României!

Arad. Ieri, s-a pus capăt participării UTA-ei în Cupa României. Elevii lui Laszlo Balint au vrut, dar nu au putut mai mult, diferența de eșalon fiind, totuși, decisivă. Arădenii au jucat cu avânt în prima repriză, au ținut piept adversarului, dar în partea secundă au existat câteva naivități care au făcut ca Dinamo să marcheze, tranșând astfel meciul în favoarea ei.

La prima intrare în careu, oaspeții au înscris. Era minutul 14, când R. Moldoveanu a primit o minge la vreo zece metri de poartă și l-a învins pe Bolboașă, cu un șut sec: 0-1. Peste doar patru minute, Buhăcianu i-a pasat în fața careului mic lui R. Moise, care l-a executat pe Straton, iar stadionul a „explodat”: 1-1! Doar o mare ocazie a mai existat în prima parte, dar Bolboașă s-a întins ca un arc și a scos de lângă bară „capul” lui R. Moldoveanu.

În partea secundă, Dinamo a marcat după 13 minute, la o eroare colectivă a fundașilor arădeni. Atunci, Nistor a primit o minge de la Sorescu și marcat cu un șut la colțul lung: 1-2. UTA nu a mai avut puterea să revină, Dinamo a mai ratat de două ori, iar în min. 82 a stabilit scorul final. Arădenii au pierdut mingea în terenul advers, Nistor a preluat, a pasat excelent pe culoar pentru Neicuțescu, iar acesta – scăpat din terenul său – a sprintat 40 de metri și a marcat fără probleme, fundașii arădeni fiind prinși pe picior greșit: 1-3.

În prelungiri, Laszlo Balint le-a dat posibilitatea tinerilor Oroian și Vulturar să vadă cum e un meci cu Dinamo, iar la final, jucătorii UTA-ei au fost aplaudați de spectatorii prezenți la meci.

UTA – Dinamo 1-3 (1-1)

Stadion „Motorul”, teren sintetic, timp excelent pentru fotbal, spectatori 4000. Au marcat: R. Moise – min. 18, respectiv R. Moldoveanu – min. 14, Nistor – min. 58, Neicuțescu – min. 82.

UTA: Bolboașă – An. Rus, Fl. Ilie, Melinte, Tomozei – Ursu (Oroian), Lorenzi, R. Moise, Isac (Vulturar), Buhăcianu – C. Rus (Ioniță). Dinamo: Straton – Ciobotariu, M. Popescu, Puljic, Corbu – Sorescu, Nistor, Filip, Răuță (Bru) – Moldoveanu (De Moura), Montini (Neicuțescu). Au arbitrat: H. Feșnic – la centru, Al. Cerei (ambii din Cluj) și G. Neacșu (Câmpulung Muscel) – asistenți. Obs. FRF: D. Jiga – Bistrița și C. Orbonaș – Ilia.