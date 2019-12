UTA a terminat anul în frunte

ARAD. UTA a dat de pământ cu Petrolul, punând-o la respect, după un 3-0 sec, același scor înregistrat în turul campionatului. Nu a fost doar o izbândă importantă, ci una care a stabilit o diferență de zece puncte între cele două combatante.

Stoican nu e îngrijorat

Tehnicianul celor de la Petrolul, Flavius Stoican spune că nu e îngrijorat de faptul că echipa sa e departe de promovare, ocupând locul 8 în clasament.

„Nu ştiu dacă este o îngrijorare, cât mai degrabă ar trebui să fim un pic mai atenţi la anumite meciuri, pentru că tratăm destul de lejer situaţiile din timpul unui joc, de-a lungul campionatului. Am avut multe ocazii, am fost echipa care am încercat să controlăm jocul şi singura care ne-a pus probleme a fost, într-adevăr, UTA. Noi ne creem ocazii, ajungem acolo şi ratăm cu atâta nonşalanţă şi e frustrant. Chiar dacă încerc să le ridic moralul, le spun că e bine să ajungem acolo, nu, acolo trebuie să fim lucizi, să avem situaţii, să încercăm să marcăm” – a declarat Stoican.

Locul 1 nu înseamnă nimic

De cealaltă parte, antrenorul UTA-ei, Laszlo Balint, nu este extaziat, așteaptă finalul de campionat.

„Pentru mine, personal, nu înseamnă nimic locul 1 la final de tur. Este pur şi simplu rezultatul muncii noastre, nu al meu, personal, pentru că UTA nu înseamnă Balint, nu înseamnă Ciprian Rus sau Buhăcianu. Eu am încercat aici să fac un grup puternic şi cred că am reuşit, pentru că am câştigat foarte multe meciuri prin spiritul grupului, prin atitudinea băieţilor. Atitudinea colectivă nu mă refer doar la jucători, mă refer inclusiv la oamenii care sunt în spatele nostru, maseuri, doctori, oamenii din club, toată lumea are un aport la fel de important la tot ceea ce înseamnă rezultatele noastre de până acum” – a spus, la rându-i, Laszlo Balint.