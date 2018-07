UTA a trecut greu de Șoimii Lipova

Deși se dorea să fie un meci de prezentare, al echipei și al stadionului „Motorul”, „amicalul” dintre UTA și Șoimii Lipova s-a jucat azi, pe terenul din Sînicolau Mic, în prezența a aproximativ 100 de spectatori.

UTA a început mai bine meciul și în min. 22 era deja 1-0, Cubleșan marcând din mijlocul careului, după un „un-doi” cu Petra. Trei minute mai târziu, elevii lui Ionuț Popa puteau majora scorul, dar Costin (bară) și Enescu, în aceeași fază, nu au reușit să marcheze. Și totuși, în min. 32, s-a făcut 2-0, Copaci marcând din fața careului mic, după o centrare a lui Costin.

După odihnă, tot UTA a început mai bine, D. Popa, dar mai ales Vădrariu, ratând ocazii foarte mari. Încet, încet, Șoimii Lipova a ieșit mai mult la joc, a profitat și de schimbările adversarului, iar în min. 68 a redus din handicap, prin C. Rus, care a scăpat singur și a marcat fără probleme: 2-1. Apoi, Filimon a trecut pe lângă egalare, Orlic fiind la post, pentru ca în min. 77, portarul UTA-ei să scoată miraculos – două șuturi, din apropiere – ale lui C. Rus. Pe final de meci, același C. Rus a profitat de o ieșire neinspirată a aceluiaș Orlic, dar a ratat incredibil, trimițând în bară, deși poarta era goală.

S-a terminat 2-1, dar Lipova a avut mari șanse de egalare în ultima parte a meciului. La final, Ionuț Popa a spus că ocaziile „șoimilor” au venit pe fondul jocului slab a majorității jucătorilor care au intrat în teren după pauză. „Majoritatea din cei care au intrat în repriza secundă au evoluat foarte slab” – a spus Popa.

UTA – Lipova 2-1 (2-0)

Au marcat: Cubleșan – min. 22, Copaci – min. 32, respectiv C. Rus – min. 68.

UTA: Bodea – Costin, Manea, Benga, Copaci – Coulibaly, Enescu – Cubleșan, Petra, Vădrariu – Pop. Au mai jucat: Orlic – Oprea, R. Iuga, A. Iuga, Matei, D. Popa, Suslak, Dan, Neg. Șoimii Lipova: Filip – Iova, Calvin, Bercu, Filimon – Poiană, Mădălin Popa, Sergiu Popa, Rusu – Sulea, Trabalka. Au mai jucat: Bujor, Marc – Savin, C. Rus, I. Pașcu, Stoin, Buta. Au arbitrat: Mircea Ardelean – la centru, Casian Bălă și Alina Mihoc – asistenți.