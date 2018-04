UTA atacă Snagovul cu tot lotul

Duminică, de la ora 11, la Şiria, pe stadionul „Otto Greffner” va avea loc meciul dintre UTA şi Sportul Snagov, contând pentru etapa a XXIX-a a ligii secunde.

Arădenii vin după o pauză de două săptămâni, în tot acest timp jucătorii cu probleme medicale revenindu-şi. Minus Polgar, despre care se ştie că e operat şi este scos din circuit, probabil până la finalul campionatului.

Burlă revine în iarbă

Cel mai important nume pe lista celor care reintră în circuit e Burlă. Încă de la începutul anului pe tuşă, fundaşul stânga revine.

„Burlă se antrenează normal, e în limitele kilogramelor acceptate, aşteptăm să revină cât mai repede pe teren, să ne bazăm pe el. Bogdan are calităţi, dar dacă nu are grijă de ele, pentru ca apoi să le îmbunătăţească, ele se pierd în timp. Eu am fost un protector al său, am fost primul care l-am propus la o echipă de Liga I, Gaz Metan Mediaş” – spune Cristi Todea, antrenor principal la UTA.

Şi David Popa se antrenează normal, cot la cot cu colegii, aşa că antrenorii pot să aleagă cea mai bună formulă.

Vrea să nu mai piardă

Pe de altă parte, tehnicianul echipei UTA spune că vin meciurile aşa-zis uşoare, aşa că vrea să nu mai piardă până la finele campionatului.

„Ne dorim să nu mai pierdem până la sfârşit, depinde doar de noi să se întâmple asta. Urmează meciuri aşa-zis accesibile, însă asta e doar pe hârtie. Ne-am pregătit toată săptămâna trecută mai intens, am încărcat fizic, era momentul în care mai puteam lucra la acest aspect” – a dezvăluit Todea.

Despre Sportul Snagov

Cristi Todea a vorbit şi despre adversarul de duminică: „Va fi un meci greu, Snagovul având o echipă cu jucători experimentaţi. Plus un antrenor la fel de experimentat, care aşează bine echipa în teren. Să nu uităm că adversarul are a cincea apărare din campionat, ceea ce nu e de neglijat. Jucători precum Şerban, Ferfelea, Radu sau Huiban, au evoluat în prima divizie. Sper să avem avantaj cu faptul că Snagovul joacă azi un meci de campionat, apoi fac o deplasare până la Şiria”.