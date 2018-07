UTA, bani puțini din drepturile TV

București. Așa cum era de anticipat, echipele de Liga a II-a nu au reușit să obțină prea mulți bani din drepturile TV. Dacă unii aveau impresia că se vor aduna măcar un milion de euro (alții vorbeau chiar de două milioane de euro), iată că s-au înșelat amarnic. Federația a reușit să negocieze o sumă totală de 500.000 de euro pentru cele 20 de echipe participante. Banii se vor împărți în mod egal, deși UTA, Petrolul și Farul doreau altceva. Așa însă, fiecare club va primi 25.000 de euro, o sumă foarte mică față de pretenții, mai ale cele ale arădenilor. mai mult decât atât, contractul s-a semnat pe trei ani, deci nici o speranță să se schimbe ceva până în anul 2021.

„În urma analizării tuturor ofertelor primite, ambele licitaţii au fost câştigate de Clever Media Network, Grupul Digi / RCS-RDS şi Telekom Sport. Astfel, meciurile din cele două competiţii vor putea fi urmărite în următoarele trei sezoane fotbalistice pe Look TV, Digisport şi Telekom Sport.

În pachetul negociat de Federaţia Română de Fotbal cu câştigătoarele licitaţiei a fost inclusă televizarea a patru partide din Liga 2 Casa Pariurilor în fiecare etapă.

Clever Media Network este un grup media cu operaţiuni în TV şi online, deţinător al drepturilor TV pentru meciurile din Liga 1 şi al canalelor Look TV, Look TV Plus, precum şi al platformei profit.ro”, a anunţat FRF pe site-ul oficial.

Sponsorul Ligii a II-a, „Casa Pariurilor” varsă și ea 200.000 de euro într-un an competițional, așa că fiecare echipă mai primește 10.000 de euro. Așadar, un total de 35.000 de euro pentru UTA, care ar fi dorit mult mai mult însă.