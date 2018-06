UTA cântărește ofertele primite

UTA pare mult mai aproape de a ajunge pe mâna unor investitori, sau conducători, dar nimeni nu suflă o vorbă despre cine este vorba. Conducerea clubului admite că au existat deja întâlniri și discuții pe tema preluării clubului UTA, însă doar atât, nu se dau mai multe amănunte.

UTA și ofertele

Zilele acestea se consumă tot felul de discuții între reprezentanții clubului UTA și posibili investitori, sau conducători. Am luat legătura cu directorul general al clubului UTA, Decebal Grădinariu, care ne-a declarat: „Așa cum am anunțat, încă din iarnă, clubul are nevoie de finanțatori privați sau o conducere cu influențe financiare. Noi, cum am și promis, am asigurat continuitatea la club, pentru ca potențialii investitori sau conducători să aibă obiect de activitate. Ne bucurăm că pentru anul competițional următor se poate pleca din liga secundă, așa cum am pornit și noi anul trecut cu această echipă. În această perioadă inter-competițională se vorbește de tot felul de transferuri de jucători, antrenori, conducători, sau proiecte de viitor, iar noi putem să vă confirmăm că am fost contactați atât de potențiali conducători, cât și investitori, însă în momentul de față suntem în faza de discuții, analizăm ofertele acestora. Ne-am întâlnit cu cele două părți, am discutat, o facem și în continuare”.

Despre licențiere

Pe de altă parte, conducătorii lucrează, în paralel, la dosarul de licențiere. UTA fiind programată cu el chiar joi la FRF. Începând de sezonul viitor va fi implementat un dosar puțin diferit față de anii trecuți, acum asemănător cu cel de Liga I, doar că nu va avea loc un audit financiar, însă criteriile financiare vor trebui respectate. Vor fi tot cinci criterii, cele de infrastructură, sportiv, juridic, personal – administrație și financiar.

Tot la Șiria

În dosarul de licențiere, UTA a trecut ca stadion pe care își va disputa meciurile tot cel de la Șiria, adică „Otto Greffner”.

Nu va fi o problemă dacă se va schimba locația, în speță arena „Motorul”, Federația neavând nimic împotrivă. În plus, nu se cere un al doilea stadion, în caz că echipa va promova.