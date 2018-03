UTA caută un rezultat pozitiv

După remiza cu Hermannstadt, de la Şiria, considerată un rezultat pozitiv, cei de la UTA caută, din nou, succesul, de această dată la Baloteşti. Tehnicianul arădenilor, Cristi Todea spune că e bun şi un rezultat de egalitate. Însă e nevoie de atitudinea din meciul cu sibienii.

La UTA vor lipsi, cu siguranţă, Dinculescu şi D. Popa, ambii accidentaţi. Un semn de întrebare e şi în dreptul lui Polgar, dar el va face, totuşi, deplasarea la Baloteşti.

Punct de plecare

UTA a debutat cu un punct în acest an, obţinut în compania unei echipe ca şi promovate în Liga 1. „Punctul cu Hermannstadt nu are nicio valoare dacă nu obţinem un rezultat pozitiv la Baloteşti. Meciurile cu astfel de echipe, din zona noastră de clasament, sunt cele mai importante. Jocul bun cu sibienii e un punct de plecare pentru noi, iar dacă avem aceeaşi determinare şi la partida următoare, cu siguranţă ne vom atinge scopul. Ne dorim victoria, însă trebuie să demonstrăm pe teren că o putem obţine. Cum pentru noi orice punct contează, o remiză nu ne-ar supăra. Trebuie să avem un ritm de joc bun, pentru că ocaziile vor veni de la sine. Jucătorii trebuie să rămână conectaţi la ceea ce au de făcut, să-şi vadă de treaba lor, indiferent ce fac suporterii” – spune Todea.

Fraţii Herea, „guri de foc”

Despre CS Baloteşti, Cristi Todea spune: „Ştiu echipa gazdă destul de bine, ultima dată am marcat patru goluri pe terenul ei. Acum, principalele guri de foc sunt fraţii Herea, Claudiu şi Ovidiu. Primul vine de la Liga I, ştim prea bine valoarea sa. Celălalt, nu a evoluat în ultimul joc de campionat, dar probabil a fost o chestiune internă de-a lor. Ei dau consistenţă jocului, sunt armele principale ale Baloteştiului”.