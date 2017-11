UTA, contraatac în „cazul Joiţa”

În ultimele zile s-a răspândit, în spaţiul media, zvonuri conform cărora UTA vrea să-l aducă pe Mihai Joiţa lângă club, dar şi să schimbe antrenorul. Cei de la UTA se miră de aceste speculaţii, care nu au nicio legătură cu realitatea.

Todea rămâne!

„Conducerea clubului UTA are o relaţie cu Mihai Joiţa (foto) precum are cu toţi ceilalţi impresari cu care colaborează. Nu are, aşadar, o relaţie specială. De aici şi până a se spune că ar putea veni la UTA, iar apoi s-ar dori o schimbare a antrenorului Todea e cale lungă, imposibil de străbătut. UTA nu are de gând să demită actualul antrenor, iar restul sunt pure speculaţii” – spun cei de la club.

Joiţa este în Arad deoarece este prieten cu Giovanni Catanzariti, de pe vremea în care cei doi au fost la un pas să se asocieze la UTA, dar italianul l-a ales pe Adrian Marţian.