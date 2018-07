UTA, „devoratoare” de antrenori

© Adrian Falub

Echipa fanion a Aradului, UTA, a încheiat pe un deloc onorabil loc doi la capitolul schimbări de antrenori în sezonul trecut de Liga 2. Doar CS Mioveni, cu şase schimbări la nivelul băncii tehnice, depăşeşte gruparea arădeană la capitolul „devoratoare” de antrenori. Principalii echipei alb-roşii au fost: Adrian Mihalcea (etapele 1-6), Adrian Falub (et. 7-8), Cristian Todea (et. 9-22) și Ionuț Popa (et. 23-38).