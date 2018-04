UTA, fără forță la Călărași

UTA a părut obosită în meciul de astăzi de la Călărași, deși jocul în câmp nu a arătat rău, în prima parte. Însă, în momentele importante, arădenii au părut obosiți, fără vlagă, pe final nereușind să forțeze egalarea.

Meciul a început prost pentru trupa lui Ionuț Popa și Cristi Todea. Era minutul 11, când C. Rus a trecut ușor de D. Lazăr, a centrat în careul mic, iar de acolo, V. Alexandru a îndeplinit o simplă formalitate: 1-0. UTA și-a revenit relativ repede, a replicat prin bara lui Petra, pentru ca apoi Buia să șuteze periculos din lovitură liberă, dar portarul Lungu a respins. Și a venit minutul 35. Atunci, Buia a fost faultat în careu, dar Hlistei a tras pe lângă vinclu de la punctul cu var și egalarea nu venea. Și – cum ocaziile de obicei se răzbună – cu un minut înainte de pauză scorul devenea 2-0. O minge pe care niciun utist nu a fost în stare să o degajeze din careu a ajuns la C. Rus, iar acesta, din întoarcere, a șutat fără speranțe pentru Bodea, de la vreo 10 metri.

După pauză, meciul a scăzut în intensitate, UTA nu a mai făcut jocul bun din prima parte, Bodea s-a opus golului trei al gazdelor, V. Alexandru trimițând în portarul arădean din careul mic, dar – când nimeni nu se aștepta – în min. 75, Hlistei a pătruns pe stânga, a centrat în careul mic, iar de acolo Curtuiuș a înțepat mingea în plasă: 2-1.

Până la final, UTA nu a avut forța să egaleze, gazdele au tras de timp cât au putut, iar cu un minut înainte de final, Hlistei a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene.

Așa s-a terminat un meci în care UTA a jucat mai bine în repriza în care a primit două goluri, iar apoi nu a mai avut vlagă să egaleze, după ce a redus din handicap.

Dunărea Călărași – UTA 2-1 (2-0)

Stadion “Ion Comşa”, teren alunecos, timp bun pentru fotbal, spectatori 1000. Au marcat: V. Alexandru – min. 11, C. Rus – min. 44, respectiv Curtuiuș – min. 75.

Dunărea: C. Lungu – Ţenea, Dobrosavlevici, Manole, Tomozei – Puşcaş, S. Pană – Al. Stoica (Iacob), V. Munteanu, C. Rus (C. Cristea) – V. Alexandru (Spehar). UTA: Bodea – D. Lazăr, Markovic, Roşca, Prună (Toma) – Tănase, Petra – Stahl (Federico), Buia (Jorza), Hlistei – Curtuiuş. Au arbitrat: L. Rusandu – la centru, J. Peter (ambii din Sf. Gheorghe) şi Fl. Liviu Burlacu (Urziceni) – asistenți. Obs. FRF: S. Crângașu – Ploiești și G.Constantinescu – Slatina.