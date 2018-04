UTA joacă în Moldova

„Întâlnim o echipă care are un program mult mai ușor decât al nostru. Are jucători care au activat în Liga I, doi jucători (Alexandru Marin și Milea) pe care i-am avut și eu la Iași, pe Milea l-am debutat într-un meci cu Steaua, în 2007. Am înțeles că sunt o echipă de luptă, iar unul din jucători, Corban, e curtat de echipe din Liga I. Vom încerca să ne adaptăm adversarului și terenului, toate echipele care au jucat aici spun că suprafața de joc e mică și foarte denivelată” – a declarat Ionuț Popa.

UTA a deplasat următorul lot de jucători: Bodea, Barna – portari, D. Dan, R. Iuga, Roșca, Burlă, Dinculescu, Manea, Jorza, Tănase, Petra, Prună, Stahl, Buia, Hlistei, Toma, Curtuiuș, D. Popa – jucători de câmp.

Așadar, revin suspendații Tănase și Petra, iar Markovic rămâne accidentat.

Știința Miroslava – UTA e sâmbătă, de la ora 11.