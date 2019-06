UTA l-a transferat pe Buștea

Născut pe 22 decembrie 1994, Buștea evoluează pe postul de mijlocaș ofensiv și a mai jucat, în liga secundă, la Sportul Snagov.

”Mă simt foarte onorat că voi îmbrăca tricoul acestei echipe de tradiție din fotbalul românesc, campioana provinciei, dar în același timp, sunt foarte fericit că voi avea posibilitatea să lucrez cu acești oameni deosebiți. Vom face tot posibilul să ne atingem obiectivul!”, a spus Buștea, după ce a semnat cu UTA.

”Pe Buștea l-am dorit atât la Snagov, cât și la Metaloglobus, în momentele respective nu am reușit transferul său pentru că era sub contract, însă e important că am reușit să obținem acum semnătura lui. Este un jucător de profil ofensiv, polivalent, care poate juca pe orice poziție în spatele atacantului, are calitate și, foarte important, are potențial de creștere și este motivat să își demonstreze valoarea”, a declarat, la rându-i, antrenorul Laszlo Balint.