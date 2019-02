UTA merge cu rezervele la Ripensia

„Amicalul” de mâine, contra celor de la Ripensia (ora 11), este ca o pacoste pentru UTA. Ionuț Popa ne-a declarat că doar vreo opt jucători din lotul primei echipe vor face deplasarea la Timișoara, restul venind de la echipa de juniori. Aceștia vor fi conduși de pe margine de Cristi Păcurar și Alexandru Gaica.

Motivele invocate

Așadar, nu prea contează rezultatul jocului de mâine contra Ripensiei, însă UTA nu merge, totuși, să se facă de râs la Timișoara. Ionuț Popa a explicat motivele pentru care a ales să nu trimită titularii la acest joc.

„În primul rând, îmi doresc să lucrez separat cu jucătorii pe care îi văd eu în primul unsprezece. Se apropie startul sezonului și vreau să găsim cât mai multe automatisme în joc. Apoi, trebuie să știți că mai mulți jucători acuză accidentări, cele mai multe fiind legate de inghinali. Efortul fizic din ultima vreme, plus terenul sintetic, au făcut ca unii dintre băieți să se resimtă. Nu îi putem forța în continuare, pentru că riscăm să-i pierdem pentru începutul de sezon. În plus, sunt jucători precum Miculescu ori Stahl, care abia revin la antrenament. Așa stând lucrurile, am considerat că e mai bine să trimitem doar câțiva jucători din lot la meciul cu Ripensia, restul rămânând la antrenament sau recuperare, pentru că – repet – sunt câteva accidentări” – ne-a declarat Ionuț Popa.

Îl vede și pe Mijokovic

Până să se decidă dacă îl oprește în lot pe moldoveanul Vadim, UTA îl testează și pe croatul Luka Mijokovic. Spre deosebire de colegul său, care va merge la Timișoara, Mijokovic va rămâne sub comanda lui Ionuț Popa, la antrenamentul de pe „Motorul”.

„Nu știu încă dacă îl vom păstra pe Vadim, vreau să-l văd și pe croatul Luka, acesta evoluând tot pe postul de închizător. Probabil, după jocul de sâmbătă, cu Șoimii Lipova, vom lua o decizie” – ne-a mai spus Popa.

Cei opt

Așadar, doar opt jucători de la prima echipă merg la Timișoara. Numele acestora e Ivan, R. Iuga, Coulibaly, Hrezdac, Merian, Vadim, Isac, D. Popa.