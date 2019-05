UTA merge liniștită la Pitești

După consumul nervos de la meciul de miercuri, cu Aerostar Bacău, jucătorii de la UTA merg liniștiți la Pitești. Meciul de sâmbătă (ora 11) e unul fără miză pentru arădeni, deși antrenorul Cristi Păcurar spune că „mergem să câștigăm, nu să ne plimbăm, doar jucăm pe bani”. Adică, prima de joc din deplasare…

Nu merg în excursie

Așadar, etapa următoare o găsește pe UTA pe stadionul „Nicolae Dobrin” din Trivale. FC Argeș nu are niciun obiectiv, iar arădenii au revenit pe locul 8, așa că e liniște și în tabăra lor. Și totuși, sunt ceva bănuți la mijloc…

„Mergem să jucăm, pentru puncte și bani. Avem primă de joc, așa cum au și gazdele, bănuiesc. Mă gândesc acum doar la ce lot o să am la dispoziție, să mai recuperăm din jucătorii accidentați. Aș vrea să pot conta pe Ivan și Stahl, dar și pe Șeroni, care se resimte după meciul cu Aerostar. Manea e suspendat, așa că vom avea – din nou – probleme de lot. Vă mai spun că a apărut și o stare de oboseală la jucătorii care au evoluat integral în ultimele trei partide, mi-aș fi dorit să-i odihnesc, dacă datele problemei erau altele. Mai ales că vine meciul cu Petrolul și dorim să ne ridicăm la nivelul adversarului, să fie un meci frumos. Despre adversar știu să vă spun că are o echipă valoroasă, care sigur să bătea la primele trei locuri, dacă avea dreptul de a promova. Chiar dacă există «mișcări de trupe» pe banca tehnică, FC Argeș are un lot care îi permite să trimită în teren, oricând, un prim unsprezece de calitate” – ne-a declarat Cristi Păcurar, antrenor secund la UTA.