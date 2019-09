UTA merge mai departe în Cupă

Chișineu Criș. Un stadion înțesat de lume a așteptat cu nerăbdare meciul dintre Crișul și UTA, din turul 4 al Cupei României la fotbal, disputat azi după-amiază pe stadionul „Aurel Ardelean”.

UTA a început destul de prost meciul, unii jucători erau parcă încălțați invers, iar în min. 11, Vulturar a fost neatent și l-a faultat în careu pe C. Roșu, iar experimentatul Ember nu a greșit de la punctul cu var și gazdele aveau avantaj pe tabelă, 1-0.

Încet, încet, elevii lui Laszlo Balint au început să pună mai mult mingea jos, iar în min. 23, pe o greșeală de poziționare a lui Birău, Ioniță a reușit să egaleze, cu un șut în cros, de la vreo opt metri: 1-1.

Repriza secundă a început cu o bară a lui R. Moise, care a șutat senzațional, de la vreo 15 metri. Până la urmă, UTA a întors rezultatul, în min. 60, atunci când Ioniță a prins un șut senzațional din afara careului, iar Zamfir a trebuit să se recunoască învins: 1-2.

Crișul a tot încercat, apoi, să revină în joc, dar a fost destul de greu, utiștii fiind destul de stăpâni pe situație. Totuși, Clej a reușit să scape, în min. 73, de sub supravegherea apărătorilor adverși, dar a șutat peste, de la opt metri. Concluzia partidei s-a scris în min. 82, atunci când Buhăcianu a marcat simplu, cu capul, din câțiva metri, după o centrare de pe dreapta: 1-3.

Așadar, UTA și-a respectat blazonul și statutul de favorită, merge mai departe, pe când Crișul își vede de campionat, proximul adversar fiind unul destul de valoros, Viitorul Dăești.

Crișul – UTA 1-3 (1-1)

Stadion „Aurel Ardelean”, teren bun, timp excelent pentru fotbal, spectatori 500. Au marcat: Ember – penalty, min. 11, respectiv Ioniță – min. 23 și 60, Buhăcianu – min. 82.

Crișul: Zamfir – Sabău, Calvin, Blănaru – Clej, Ember (Cocian), Mărmăneanu, Mateucă, Birău (Piț) – C. Roșu – Codrea (Modan). UTA: Bolboașă – An. Rus, Melinte (Fl. Ilie), Șeroni, Tomozei – Ursu, R. Moise, Vulturar (Lorenzi), Oroian – C. Rus (Buhăcianu), Ioniță. Au arbitrat: R. Lădar (Zalău) – la centru, R. Ghiciulescu (Lugoj) și R. Pascu (Satu Mare) – asistenți. Obs. FRF: G. Biriș (Hunedoara) și Z. Ciev (Timișoara).