Remiza UTA-ei, de miercuri, cu CS Mioveni, nu a căzut bine nimănui. Antrenorul Mihalcea a şi îndreptat, deja, tirul spre jucătorii săi, fără a da – însă – nume. Voalat, s-a referit la cei din atac, ei nereuşind să repare greşeala fundaşilor, care s-au bâlbâit.

„Am greşit o singură dată şi am primit gol. Dar în atac am ratat din toate poziţiile. Trebuia să marcăm, dar nu am făcut-o. De aceea mai vreau un atacant. Vreau un lot competitiv” – a spus Mihalcea după meciul cu CS Mioveni.

Probleme, peste tot!

Din păcate, pe lângă gafa din apărare şi ineficienţa din atac, nici la mijloc nu s-a remarcat nimeni. De altfel, toate cele trei schimbări s-au efectuat în compartimentul de la mijlocul terenului. E drept, Prună a ieşit forţat de o accidentare tare urâtă, care-l scoate din circuit tot anul, el alegându-se cu triplă fractură de piramidă nazală.

După meci, Adrian Mihalcea îi spunea unuia dintre conducătorii clubului că nu poate fi mulţumit de ceea ce s-a întâmplat la meciul cu Mioveni, fiind deranjat de atitudinea unor jucători de la care aşteaptă mult mai mult.

AFC Hermannstadt, la orizont

UTA nu are timp să bocească, deoarece se apropie meciul cu AFC Hermannstadt, de la Sibiu. Deşi e nou-promovată, adversara arădenilor de sâmbătă s-a întărit considerabil şi va fi una dintre protagonistele seriei.

De altfel, până la înfrângerea din etapa de la mijlocul acestei săptămâni, trupa lui Alexandru Pelici a avut victorii pe linie. I-a venit, însă, de hac, Olimpia, la Satu Mare.

Adrian Mihalcea a spus că AFC Hermannstadt este o echipă bună, cu jucători periculoşi, care pot face diferenţa, precum Blănaru sau Bg. Rusu.

Interesant de văzut dacă la acest joc va fi la dispoziţia antrenorului „alb-roşu” şi Ştefan Grigorie, care nu a bifat niciun minut în tricoul UTA-ei.

Partida dintre AFC Hermannstadt şi UTA este programată sâmbătă, de la ora 12.30 şi va fi transmisă în direct pe Digisport 1.