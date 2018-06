„UTA nu-și permite promovarea”

29 de jucători s-au prezentat, azi, la reunirea lotului echipei UTA. Aproape toți din cei care au fost și campionatul precedent, ceva „repatrieri” și juniori, plus trei nume noi. Ionuț Popa a fost și el prezent.

„Mister”, despre viitor

Până la urmă, la UTA e normalitate. Lotul s-a reunit, echipa arădeană fiind printre primele din liga secundă ca și-a reluat antrenamentele, iar conducerea lucrează la lotul de jucători. În plus, Ionuț Popa pare a fi dispus să rămână.

„Reunirea, destul de devreme, a fost stabilită deoarece au sosit oameni noi la club, dar – până la urmă – lucrurile nu s-au concretizat, poate doar în parte, iar planul de pregătire nu a mai fost schimbat. Nu mai am contract cu UTA, dar am discutat cu managerul clubului, domnul Meszar, am decis să vin la primul antrenament, e o situație foarte grea pentru club, să sperăm că în aceste două săptămâni – în care vor apărea foarte mulți jucători – se vor rezolva cât de cât lucrurile. Am discutat și cu domnul primar Falcă, dar și cu domnul Meszar, le-am spus vreau să fac un lucru serios la Arad. Dar, dacă vor găsi un antrenor care să vină să promită că face lucruri deosebite, care are un optimism debordant, să-l aducă aici, să facă o treabă extraordinară. Eu nu mă pot înham la asemenea trebuie, de aceea aștept să se lămurească lucrurile puțin. Am discutat și cu domnul Costea, spune că ar putea sensibiliza acel grup de oameni străini, dar vă spun că toată lumea, inclusiv eu, aștept să se rezolve problemele, practic, nu teoretic. Revin și spun că acum este foarte greu, e ca și într-o familie dezbinată, care trebuie să se adune și să ajungă la un consens, pentru ca familia să nu sufere. Vreau să fiu foarte sincer și vă spun că UTA nu-și poate permite promovarea acum. Sunt vreo șapte echipe care și-au anunțat dorința de a promova, care dau contracte de 2-3 mii de euro. Aradul ar putea avea pretenția acum să fie pe la mijlocul clasamentului” – a declarat Ionuț Popa.

Lotul de jucători

Au fost 29 de jucători la primul antrenament. Aceștia sunt: Barna, Lazăr, Manea, R. Iuga, Copaci, Iova, Rogojan, Savin, Dinculescu, A. Iuga, Costin, Burlă, Tănase, Jorza, Petra, Buia, Hlistei, Prună, Cocian, Dan, Curtuiuș, Stahl, Polgar, Popa, Toma, Munchiu, Al. Pop, R. Gheorghe. A lipsit, învoit, Bodea, iar Markovic și Roșca sunt istorie.