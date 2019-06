UTA, opt zile până la startul pregătirilor

Balint a anunțat că vrea să aibă lotul aproape complet până la startul pregătirilor, însă e greu de crezut că se va întâmpla asta, deoarece reunirea lotului e programată pe 25 iunie, adică peste opt zile. Jucătorii din vechiul lot care rămân au fost anunțați de antrenori și conducere, cea mai mare surpriză – dacă putem spune așa – fiind Alex. Manea, căruia nu-i va mai fi prelungit contractul. În rest, așa cum am mai scris, rămân Șeroni, Melinte, Ciucur și C. Rus, plus juniorii.

S-a stabilit și locația cantonamentului, el va avea loc în Slovenia, în perioada 15-27 iulie, acolo urmând ca UTA să joace patru meciuri de verificare, primul fiind legat deja cu ungurii de la Budaorsi.

FRF a anunțat că turul campionatului va începe în 3 august și se va termina pe 23 noiembrie, dar se vor mai juca două meciuri din retur anul acesta, pe 30 noiembrie și 7 decembrie.