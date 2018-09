UTA peste Timişoara şi la nivelul juniorilor

În formula: Zamfir – Harasemiuc, Pașcu, Onuțan, Frai, Gruiescu, Obrad, Teodorovici, Tudor, Petcuț, Nagy. Au mai jucat: Stan, Moraru, Covaci, Hațegan, Lazăr, UTA Under 19 s-a impus, scor 6-0, prin golurile semnate de: Teodorovici-4, Obrad şi Paşcu. Băieţii pregătiţi de tandemul Bogoşel-Petcuţ sunt pe primul loc, având două, respectiv, trei puncte faţă de CS Hunedoara şi LPS Sebeş.

În formula: Iucie – Maier, Rîpaș, Turc, Căciulă, T. Moldovan, Vulturar, C. Moldovan, Aslău, Jula, Cleuță. Au mai jucat: Nicoară, Gădărici, Palea, Merca, Găină, UTA Under 17 a remizat, scor 2-2 (goluri Maier-2), la capătul unui joc extrem de tensionat. Având avantajul unui gol în plus înscris în deplasare în disputa cu gruparea timişoreană, băieţii antrenaţi de Mircea Aslău au prima şansă la calificarea în Liga Elitelor.