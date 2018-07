UTA, reprize distincte cu Szeged

Gyula. Penultimul joc de verificare al celor de la UTA a avut loc azi, la Gyula, contra echipei din Szeged. Elevii lui Ionuț Popa au intrat în teren de parcă erau în vacanță, iar maghiarii i-au penalizat repede.

Astfel, în min. 13 era deja 1-0, Olah șutând aproape de vinclu, de la vreo 25 de metri, portarul Bodea având o reacție târzie. În min. 31 s-a fcăut 2-0, după ce Bodea a respins o minge în față, Zadori marcând din careul mic.

Până la pauză, UTA nu a reușit să reacționeze și s-a intrat la cabine cu avantaj de două goluri pentru unguri.

Muștruluiți la pauză de „Mister”, utiștii au intrat altfel în joc și au dominat partea secundă. Janos, D. Popa, Pop și Manea au ratat bune oportunități de gol, și – până la urmă – s-a făcut 2-1, Vădrariu reușind să-l bată pe portarul advers, cu un șut de la 12 metri. Același Vădrariu a mai avut două ocazii, dar nu a ieșit nimic și meciul s-a terminat cu victoria celor din Szeged.

Popa e dur

La finalul partidei, antrenorul echipei UTA, Ionuț Popa a spus: „Am avut un antrenament fizic, atletic chiar. M-am gândit că va apărea această stare de neputință, din păcate au apărut și multe greșeli în joc tocmai din această cauză. Am luat două goluri aiurea, de portar, după părerea mea, am avut un portar distrat, dar a fost și neputința unora, care în prima repriză au făcut figurație. În partea a doua am rederesat corabia, am dat gol, am mai avut câteva ocazii, dar sunt posturi care trebuie acoperite imediat și nu știu dacă avem posibilitatea să mai aducem ceva. Așa, ca să rezum, la ceea ce avem, sper să nu ne facem de râs în campionat, deoarece dacă pierdem sub 3-0 fiecare meci trebuie să ne bucurăm.Este un semnal de alarmă, deoarece dacă vrei echipă, trebuie să-ți aduci jucători. Iar Aradul nu poate face acest lucru. Culegem și nu alegem, din păcate. Mi-a promis și team-managerul Marian Costea că vin soluții financiare, dar deoacamdată nu a adus nimic”.

Ei au jucat

UTA i-a avut în teren pe următorii: UTA: Bodea – R . Iuga, Manea, Benga, Copaci – Oprea, Enescu – Cubleșan, Matei, Petra – S. Pavel. Au mai evoluat: Janos, Orlic, D. Popa, Stahl, Vădrariu, Suslak, D. Dan, A. Iuga.