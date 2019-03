UTA s-a mulțumit cu puțin și a pierdut

Clinceni. UTA s-a dus cu intenția de a nu pierde, azi, la Clinceni, în meciul cu Academica. În prima repriză a cedat deliberat mijoculul terenului, acolo unde gazdele au avut o posesie mult superioară, însă fără a pune în mare pericol poarta lui Bodea. Cum nici UTA nu a avut vreo ocazie, s-a intrat la cabine cu un scor alb.

Partea secundă a fost mai animată, prima ocazie apărând după 90 de secunde, atunci când Bg. Barbu (foto) a șutat din lovitură liberă de la 25 de metri, mingea a fost deviată de Șeroni, dar Bodea a fost la post și a scos de sub bară. Arădenii au încercat să fie mai agresivi în joc, au dat impresia că pot mai mult decât au arătat în prima parte, dar s-au stins, încet, încet. Doar o minge șutată de Kanda, din lovitură liberă a fost ocazie, dar portarul a respins fără probleme. Insistența Clinceniului a dat roade în min. 74, când Bg. Barbu a deschis scorul din penalty, după o intrare neglijentă în careu a lui R. Iuga la Buziuc. Cu două minute înainte de final, a fost stabilit scorul final. Atunci, Copaci a respins greșit, până la Pațurcă, fundașii UTA-ei nu au avut reacție, iar jucătorul Academicii a șutat la vinclu, de la 16 metri: 2-0!

Așadar, UTA vine acasă cu traista goală, după un joc temător, din care nu se putea alege cu nimic, deoarece e foarte greu să te aperi 90 de minute în fața unei echipe tehnice, care caută golul tot timpul.

Academica Clinceni – UTA 2-0 (0-0)

Stadion Comunal, teren bun, timp excelent pentru fotbal, spectatori 200. A marcat: Bg. Barbu – penalty, min. 74, Pațurcă – min. 88.

Academica: O. Vâlceanu – Achim, Andr. Răuţă, Patriche, Dobrescu – Şut, Bg. Barbu – Vl. Mihalcea (Dumitru), Nicola (Gliga), V. Olariu (Pațurcă) – Al. Buziuc. UTA: Bodea – R. Iuga, El Hasni, Şeroni, Copaci – Melinte, I. Neagu – Costin (D.Popa), Kanda (C. Matei), Ciucur – C. Rus. Au arbitrat: H. Mladinovici (Bucureşti) – la centru, C. Voicu (Focşani) şi G. Turcu (Bucureşti) – asistenți. Obs. FRF: Z. Tamaş (Odorheiu Secuiesc) şi Fl. Barbu (Giurgiu).