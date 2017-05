UTA se poate gândi iar la promovare

UTA a stat în etapa cu numărul 33, dar nu a făcut-o degeaba, deoarece a câștigat la masa verde meciul cu Unirea Tărlungeni. A fost suficient pentru trupa lui Laurențiu Roșu, deoarece Sepsi Sf. Gheorghe nu a putut învinge, azi, pe terenul celor de la Chindia Târgoviște. A fost 1-1, după ce gazdele au avut avantaj la pauză, dar Issa a egalat în partea secundă.

Urmează Clinceni

UTA nu mai are voie să facă pași greșiți în meciurile ce le mai are de disputat, patru la număr. La Clinceni și Timișoara, acasă cu Balotești și Chindia. Plus că într-o etapă stă, dar fără puncte. Însă, Sepsi nu mai are de stat fără puncte, așa că trebuie să se mai împiedice pe undeva, adică la Foresta Suceava, ori Metalul Reșița, sau acasă cu Brăila și Mioveni. Asta, dacă vorbim de promovarea directă, de pe locul 2.

Dacă vorbim de locul 3, care duce la baraj, atunci trebuie să spunem că UTA e mare favorită, deoarece principala contracandidată ar fi CS Mioveni. E foarte interesant ce se va întâmplă în ultima etapă, când trupa lui Florin Marin joacă la Sepsi. UTA e avantajată, iată, de program, echipa argeșeană urmând să stea și ea o dată fără puncte.

Însă, UTA trebuie să arate că poate să câștige, să nu mai joace precum în ultima deplasare, la Călărași, când aproape nu a contat. Și Academica Clinceni e fără obiectiv, dar joacă un fotbal fără presiune, ceea ce o va ajuta.

Probleme cu Adili

De o săptămână, macedoneanul Adili Mevlan nu s-a mai antrenat sub comanda lui Laurențiu Roșu. Jucătorul s-a dus acasă, pentru că nu mai avea viză de România, însă lucrurile par că s-au complicat, jucătorul nereușind nici acum să-și rezolve problemele. Conducătorii clubului UTA sunt, însă, optimiști și spun că în maxim două zile fotbalistul va ajunge la Arad.

Meciul de la Clinceni se apropie, iar Laurențiu Roșu a preferat să-i menajeze pe Gligor și Strătilă, nefolosindu-i la verificarea cu Unirea Șeitin. Ultimul chiar a fost învoit și a plecat acasă, la Brașov.

Meci complicat

Antrenorul UTA-ei, Laurențiu Roșu a vorbit și despre următorul joc: „Sunt sigur că vom avea un meci complicat la Clinceni, dar îl vom aborda la victorie, ca pe restul de până acum. Ultima oară, la Călărași, nu am făcut un meci prea bun, fiindcă am avut unele probleme, dar sper să corectăm tot ce se poate corecta până duminica viitoare, să practicăm un joc bun, ofensiv și – bineînțeles – să câștigăm”.