UTA trebuie să-și revină rapid

Meciul de la Clinceni a trecut, însă trebuie învățat din greșeli. Antrenorii știu mai bine unde e “buba”, iar Ionuț Popa deși nu a fost prezent la fața locului – a vizionat partida la televizor. Suntem convinși că nu a fost mulțumit de ceea ce a văzut și se va lua de jucători. Nu e permis ca niște tipi, care au multe meciuri în prima divizie, să vină la Arad și să facă figurație. Avem pretenții de la ei, așa cum au și conducătorii sau suporterii. Nu de alta, dar au venit la un nume mare al Provinciei, sunt plătiți cu bani frumoși, așa că trebuie să-și schimbe atitudinea, deoarece lumea de la ei așteaptă să conducă echipa spre victorii.

UTA trebuie să-ți revină, deoarece vin alte meciuri grele, proximul fiind cel de duminică, atunci când la Arad sosește Sportul Snagov. Dacă băieții lui Ionuț Popa joacă, au ambiție și orgoliu, „pun capul în gheata” adversarului, nu au cum să piardă. Lumea asta și vrea să vadă pe la ei: determinare și spirit de sacrificiu.

Trică revine la Arad

Așa cum am mai spus, UTA dă piept, etapa viitoare, cu Sportul Snagov. În această iarnă, acolo a fost înscăunat antrenor Eugen Trică, după ce Laszlo Balint a ales să demisioneze, plecând la Metaloglobus. Trică a mai antrenat la Arad, acum câțiva ani, într-un moment de tristă amintire pentru fanii UTA-ei. Cu siguranță, tehnicianul va dori să arate că are valoare și va face totul să câștige în Aradul Nou. Va avea un plus de orgoliu și ambiție, cu siguranță.

Arădenii nu se vor putea baza la acest joc pe accidentații Stahl și Coulibaly, dar revine Miculescu.

Meci de verificare cu CS Glogovăț

UTA încearcă să mai perfecteze câteva „trasee”, miercuri, când s-a „legat” un joc de verificare contra celor de la CS Glogovăț. „Amicalul” va avea loc de la ora 17.30, pe stadionul „Motorul”.

Cel mai probabil, Ionuț Popa și Cristi Păcurar vor încerca să testeze un alt unsprezece decât cel folosit la Clinceni.