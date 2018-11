UTA, trei echipe în Liga Elitelor

În etapa din week-end, juniorii roş-albi au bifat două victorii şi o înfrângere. Echipa Under 19, pregătită de Costel Bogoşel, a cedat, scor 0-3, în faţa Ardealului Cluj. La Under 17, trupa pregătită de Mircea Aslău a izbutit primul succes din actualul sezon al Ligii Elitelor, după 2-1, cu Ardealul Cluj, goluri semnate de: Jula şi Rotea. În fine, UTA Under 15 s-a impus într-o manieră categorică, scor 6-0, în deplasarea de la Cetate Deva, pentru echipa pregătită de Dinu Donca marcând: Ekmekci-2, Şerengău-2, Sarkozi şi Vulturar.

∗∗∗

Într-un alt joc din cadrul aceleaşi competiţii de Under 15: Atletico Arad – CAO Oradea 0-5. A treia echipă arădeană calificată în Liga Elitelor, Viitorul, a avut etapă liberă.