UTA Under 17 a câștiga bronzul național!

Buftea. Dacă a ratat aurul, UTA Under 17 a reușit să câștige meciul pentru medaliile de bronz, disputat în această dimineață la Buftea. Adversară a fost echipa Ardealul Cluj, iar arădenii au reușit să se impună cu 2-1.

Clujenii au deschis scorul, în min. 20, dar – după zece minute – Obrad a egalat cu un șut din lovitură liberă. Cu trei minute înainte de pauză, elevii lui Bogoșel și Petrcuț au întors rezultatul, după ce Gruiescu i-a pasat decisiv lui Faur, iar acesta a făcut 2-1, cu un șut pe lângă portar.

În partea secundă nu s-a mai marcat, așa că UTA Under 17 vine acasă cu medalia de bronz.

UTA i-a avut în teren pe următorii: Zamfir – Deliman, Sabău, Onuțan, Frai – Obrad, T. Bodri, L. Bodri, Petcuț – Gruiescu, Faur. Au mai jucat: Toda, Stan, Deta, Țuța,

„A fost un meci foarte echilibrat, cu ocazii multe și de o parte și de alta. Am câștigat datorită pragmatismului. Suntem bucuroși, a fost un sezon neașteptat de bun, nu știu câți ar fi crezut, în vară, că ajungem aici. Puțin e umbrită bucuria că nu am jucat finala mare, dar sper ca aceste medalii, fie ele și de bronz, să fie deschiderea acestor băieți spre fotbalul mare”, a spus Costel Bogoșel la finalul partidei.