UTA vrea barajul cât mai repede

Sepsi a bătut şi pe Brăila şi este favorită la locul 2, aşa cum recunoaşte şi Laurenţiu Roşu. Utiştii cred, probabil, că echipa din Sfântu Gheorghe nu mai poate pierde un meci, sau sa facă două egaluri în partidele rămase, cele cu Metalul Reşiţa, în deplasare şi CS Mioveni, acasă. Sau, poate, e o strategie.

Oricum, UTA e mai aproape de baraj decât de locul 2, aşa că a anunţat Federaţia Română de Fotbal că datele agreate pentru baraj sunt 8 şi 11 iunie (tur-retur). Aşadar, foarte repede, cel mai probabil antrenorii considerând că trebuie jucat acum, cât fotbaliştii sunt în formă. Însă, nu doar de UTA depind datele de baraj, ci şi de echipele din liga I. Acolo, sunt trei formaţii care se bat pentru un loc în liga I şi unul de baraj, a treia urmând să retrogradeze direct.

„Avem moral foarte bun”

Antrenorul echipei UTA, Laurenţiu Roşu spune că e necesară victoria cu CS Baloteşti, de mâine, de pe terenul „Otto Greffner” din Şiria (ora 17.30).

„Venim după o victorie istorică, pe terenul lui Poli, sunt mulţumit de ceea ce am făcut la Timişoara. Mă bucur că le-am putut oferi fanilor această izbândă. Mergem până la capăt, dorim să promovăm. Avem moral bun, venim după două deplasări în care am marcat nouă goluri şi sunt convins că băieţii sunt conştienţi de importanţa următoarei partide, cu CS Baloteşti. Le-am spus să aibă grijă la odihnă şi alimentaţie, deoarece nu ne permitem niciun pas greşit cu Baloteşti. Am văzut adversarul, are mulţi jucători tineri, care vor să arate că au valoare, plus pe Claudiu Herea, un jucător ce poate face diferenţa. O să încerce să ne încurce” – a declarat Roşu.

Lipseşte Strătilă!

La meciul cu CS Baloteşti, vedeta Sorin Strătilă va absenta. Pe lângă faptul că, oricum, e accidentat, este şi suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene. În schimb, cei trei jucători care au fost schimbaţi la Timişoara, după ce au acuzat lovituri puternice, au revenit la antrenament. E vorba de Gligor, Jorza şi Curtuiuş. Copil e şi el bun de joc, după ce şi-a ispăşit suspendarea.