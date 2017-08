UTA vrea puncte la Clinceni

Adrian Mihalcea, antrenorul UTA-ei, afirmă că echipa sa vizează victoria în fiecare etapă, inclusiv sâmbătă la Clinceni, dar atrage atenția că orice adversar este periculos, mai ales în debutul unui sezon. „Nu mergem să ne apărăm, obiectivul nostru este victoria. Am lucrat pe problemele apărute în meciul de acasă, lucrăm și pe relațiile de joc mult-necesare în formarea unei echipe. Sunt mulțumit de băieți cum au răspuns fizic și caracterial după meciul de acasă. Ne așteptăm la o partidă dificilă, Clinceniul a avut un start destul de bun de sezon”, afirmă Adrian Mihalcea.

Tehnicianul utist se poate baza pe tot lotul, excepția numindu-se Grigore, care este incert și pentru prima intermediară a întrecerii, în care UTA se duelează, miercurea viitoare, la Șiria, cu CS Mioveni. „Nu și-a reluat antrenamentele normale cu grupul, se pregătește separat, dar de luni ar trebui să se antreneze normal”, a completat Mihalcea. Acesta a operat însă, față de primele două întâlniri ale sezonului, o modificare în lotul de „18”, astfel că Jorza – titular – rămâne acasă și va juca sâmbătă în duelul UTA II – Glogovăț, în locul său putând debuta Toma.

Întâlnirea Clinceni – UTA este programată sâmbătă, de la ora 12.00, și poate fi urmărită pe DigiSport. Sezonul trecut, la Arad, UTA s-a impus cu 3-2, iar în retur, roș-albii au învins cu 6-0.

Program – Etapa a III-a

Vineri: ASA Tg. Mureș vs. Luceafărul Oradea (ora 18.30), CS Mioveni vs., Olimpia Satu Mare (19.00), FC Argeș vs. Știința Miroslava (20.00); Sâmbătă, ora 11.00: Ripensia Timișoara vs. Sportul Snagov, Dacia Unirea Brăila vs. Foresta Suceava, Chindia Târgoviște vs. ASU Poli Timișoara, Metaloglobus București vs. Pandurii Tg. Jiu, AFC Hermannstadt vs. Dunărea Călărași, CS Balotești – CS Afumați. Sâmbătă, ora 12.00: Academica Clinceni vs. AFC UTA Arad.