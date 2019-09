UVVG ProVolei numără „bobocii” de pe plajă

„S-a încheiat sezonul de volei pe plajă așa că e vremea să numărăm și noi bobocii. Putem afirma că n-a fost un an rău din punct de vedere al rezultatelor obținute de sportivii noștri, dar cum în ultimii ani n-a prea fost unul fără titlu național, iar în acest an cea mai bună clasare a fost locul doi, parcă lipsește ceva. Acum un an după ocuparea locului 2 la CN de speranțe, fostul primar al Aradului, domnul Gheorghe Falcă, spunea că nu e rău locul 2, dar nu e locul 1. Avea mare dreptate! Iată rezultatele obținute de sportivii noștri în anul 2019: – locul 2 la CN de seniori de la Mamaia – Sergiu Gligor/Andrei Crișan – locul 2 la CN de cadeți de la Mamaia – Daniel Mihalescu/Alin Filipan(Westar Arad) – locul 3 la CN de cadeți de la Mamaia – Alexandru Ciubotariu/Andrei Grigore (CSS Constanța) – locul 3 la CN de cadete de la Mamaia – Ioana Ban/Bianca Culda (Victoria Nădlac) – locul 3 la CN de juniori de la Mamaia – Balazs Csiszar/Eduard Popa (CSU Reșița) – locul 3 la CN de speranțe de la București – Sergiu Popovici/Raul Grecu (Westar Arad) – locul 4 la CN de juniori de la Mamaia – Daniel Mihălescu/Alin Filipan (Westar Arad) – locul 5 la CN de juniori de la Mamaia – Alexandru Ciubotariu/Dennis Zâză – locul 3 la Cupa României de la Mamaia – Marius Mascovits/Ovidiu Darlaczi. Pentru toate aceste rezultate sportivii și antrenorii merită toate felicitările! Mulțumirile noastre se îndreaptă în primul rând spre domnul Gheorghe Falcă, cel care în ultimii 10 ani a investit încredere în volei și volei pe plajă, dar și spre aleșii locali care dau dovadă de încredere și înțelepciune investind mai departe în aceste discipline. Mulțumim și sperăm ca rezultatele viitoare să confirme încrederea acordată”, a transmis prof. Radu Sabău.

Copiii, așteptați la fileu

„Pe această cale anunțăm iubitorii voleiului că începând cu 2 septembrie reîncepem înscrierile la toate grupele de copii, fete și băieți. Antrenamentele se vor desfășura în zilele de luni, miercuri și vineri de la orele 15,30 la sala de sport a Școlii Gimnaziale Avram Iancu Arad, de pe strada Vasile Conta nr. 2B din cartierul Aurel Vlaicu”, adaugă Sabău.