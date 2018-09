Va reuşi UTA să detroneze liderul?

UTA a bifat a patra victorie consecutivă, semn că este „pe val”. După trei succese în campionat a urmat izbânda din Cupa României, de miercuri, cu ACS Poli Timişoara, la capătul unei confruntări atipice. Prestaţia curioasă a „actorilor” din teren, care şi-au împărţit reprizele, golurile şi ocaziile, dar mai ales schimbarea antrenorului Nanu din prelungirile jocului, la trecerea timpului, când timişorenii ar fi fost normal să alerge după egalare, a dat naştere la interpretări. Mai mult sau mai puţin răutăcioase.

Cel mai bun atac

Sâmbătă, ora 12,30 – în direct pe DigiSport şi Telekom Sport – pe „Motorul” soseşte liderul la zi în ierarhia ligii secunde, Academica Clinceni. O echipă în mare formă, ce se laudă cu a doua cea mai bună defensivă (doar trei goluri primite), dar şi cu cel mai bun atac (21 goluri). Cu o medie de 3,5 goluri pe meci, „satelitul” FCSB-ului pregătit de Ilie Poenaru s-a înscris în lupta pentru accederea în Liga 1. Chiar dacă, aidoma lui Ionuţ Popa, tehnicianul Clinceniului vorbeşte despre formarea unei echipe competitive pentru viitorul sezon: „Încercăm să formăm o echipă care să poată aspira campionatul viitor la unul din locurile fruntaşe. Nu avem un obiectiv măreţ, dar dacă rezultatele ne vor duce sus nu ne vom da deoparte”.

Cu moralul ridicat

Secundul UTA-ei, Cristi Păcurar, a scos în evidenţă moralul bun din vestiar, în ciuda amânării termenului de achitare a salariului: „Am legat patru victorii şi vrem să păstrăm acest obicei. În meciul de Cupă am încercat să le dăm șanse și jucătorilor care au jucat mai puțin sau deloc și să menajăm câțiva fotbaliști pentru meciul foarte important de campionat, cu Clinceni. Unii au răspuns bine, alții nu prea, dar e bine că am revenit și am câștigat în repriza a doua. Moralul este ridicat în vestiar, aşa că aşteptăm cu încredere jocul cu Academica”.

Patru titulari, în premieră

La jocul de Cupă, cu ACS Poli, banca tehnică a alb-roşilor a mizat în primul 11 pe patru jucători care nu au mai prins echipa de start în actualul sezon. Este vorba despre El Hasni, Suslak, Janos şi D. Popa. Dintre ei, cele mai mari şanse de a fi titular şi sâmbătă, cu Clinceniul, le are fundaşul El Hasni.